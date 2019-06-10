بامكاناتها الذاتية.. شركة البترول الوطنية تخطط لحفر 3 ابار للغاز العام الحالي

اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان لدى شركة البترول الوطنية خطة للعام الحالي لحفر ثلاثة أبار بهدف اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة في إجمالي الطاقة المستهلكة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان الاستثمار بحقل الريشة الغازي يتواصل بجهود الكوادر الوطنية التي تعمل في شركة البترول الوطنية التي حققت أخيرا كشفا مهما رفع إنتاجية حقل الريشة من 9 ملايين قدم مكعب يوميا الى 16 مليون قدم مكعب.

وأكدت الوزارة ان شركة البترول الوطنية، التي تعمل بتمويل ذاتي وتعتمد على مواردها من عوائد بيع الغاز الطبيعي المستخلص من حقل الريشة الغازي، مكتفية ماليا لمواصلة جهود الاستكشاف دون الحاجة لاي مستثمر اجنبي، خاصة وان الكوادر الوطنية العاملة في الشركة حققت باستكشاف البئر 48 إنجازا مهما يشكل حافزا لتقديم المزيد من الدعم للجهود المحلية.

وتؤكد الوزارة ان شركة البترول الوطنية تعمل وحيدة في الحقل الذي ينتج حاليا حوالي 5 بالمائة من اجمالي استهلاك المملكة اليومي من الغاز الطبيعي، وانه لا حاجة لجذب أي مستثمر اجنبي للحقل، وان العلاقة مع شركة بريتش بتروليوم متوقفة منذ عام 2014 فيما انهيت الاتفاقية مع شركة “آي بي جي” في شهر كانون الثاني عام 2017 ما جعل كامل الحقوق والامتيازات في حقل الريشة محصورة بشركة البترول الوطنية التي تعتمد على ثروة من المعلومات الفنية المتوفرة والمتراكمة عبر العقود الماضية.

وثمنت الوزارة، جهود كوادر البترول الوطنية والإنجازات التي حققتها على الأرض، داعية العاملين في حقل الريشة إلى المضي قدما بخطة عمل الشركة للمساهمة في تحقيق امن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

يذكر ان شركة البترول الوطنية تأسست في حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي 15 مليون دينار، ووقعت عام 1996 مع الحكومة اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة خمسين عاما، ويبلغ عدد الآبار المحفورة في منطقة امتياز الشركة منذ تأسيسها ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئرا.