وزير الصحة يعلن ان لجنة تسعير الادوية أنهت عملها

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان لجنة تسعير الادوية انهت عملها وسيتم اعلان توصياتها قريبا دون تحديد موعد لذلك.

وقال جابر، في تصريحات لقناة المملكة، ان اللجنة قد انهت عملها والوزارة بانتظار توصياتها لرفعها لـ اللجنة النيابية ومجلس الوزراء.

ولم يعلن جابر موعدا محددا لاعلان التوصيات والنتائج التي خرجت بها اللجنة، مكتفيا بالقول انها ستكون بعد عطلة عيد الفطر.

وتشكلت اللجنة بعد ضجة كبيرة اثيرت حول تسعيرة الادوية في الاردن ومقارنتها مع دول المنطقة.

وتضم اللجنة، التي شكلها وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن، ممثلين عن 8 مؤسسات رسمية وخاصة من بينها: وزارة الصحة ونواب وجمعية حماية المستهلك وأصحاب المستودعات والصناعات الدوائية ونقابة الصيادلة والغذاء والدواء ومديرية الشراء الموحد وممثلين عن المستشفيات الخاصة والجامعات ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك بصفة مراقب.