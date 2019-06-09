تزايد المديونية.. قرض ألماني الى الأردن 100 مليون دولار من دون شروط

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد، إن “ألمانيا ستعمل على توفير قرض غير مشروط بقيمة 100 مليون دولار أميركي لدعم جهود الأردن”.

وأضاف، خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مباحثات ركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط، أن ألمانيا تعمل على تعزيز علاقاتها مع الأردن بشكل مستمر.

وأشار ماس إلى أن “تقييم الأردن لوضع المنطقة مهم جدا بالنسبة لنا”، لافتاً النظر إلى أن دور الأردن فاعل ومهم جداً، خاصة فيما يخص توفير الحماية والمساعدة للاجئين السوريين.

وقال: “نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، ويسعدنا تواصل الأردن مع صندوق النقد للقيام بإصلاحات بشكل شجاع جدا”.

وقال الصفدي، إن ثمة حوارا استراتيجيا وتعاونا في مجالات اقتصادية بين الأردن وألمانيا، التي تعتبر ثاني أكبر مانح للأردن.

وبحث الصفدي مع نظيره الألماني في عمّان التعاون المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتاً النظر إلى أنه تم الاتفاق على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

“لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال وفق حل الدولتين لتحقيق سلام شامل وعادل ولتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام على أرض فلسطينية بجانب إسرائيل”، قال الصفدي.

وأوضح الصفدي أنه تم الاتفاق على شراكة البلدين في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لافتاً النظر إلى أن ألمانيا قالت إنها “ستزيد دعمها للوكالة الأممية”.

وقال ماس، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أن ألمانيا مستمرة في دعم وكالة أونروا.

وقال الصفدي “متفقون على ضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي للأزمة في سوريا والتمسك بسياسات حسن الجوار في المنطقة”، مرحباً بموقف ألمانيا في دعم استضافة الأردن لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

وزير الخارجية الألماني أشار إلى أن قاعدة الأزرق الجوية التي يوجد فيها جنود ألمان منذ 2017 في الأردن، تعمل ضمن جهود مكافحة الإرهاب ضد تهديدات تنظيم الدولة المستمرة”.

“من المهم أن نساعد في عدم استعادة التنظيم نشاطه في المنطقة”، وفق ماس.

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للأردن بعد الولايات المتحدة، بقيمة مساعدات وصلت سنة 2017 إلى نحو 577 مليون يورو، بحسب أرقام وزارة التخطيط.

ووصل ماس الأردن ليلة الجمعة، والتقى مع جنود ألمان مشاركين في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، حيث يتمركز في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

ويزور ماس الأردن، ضمن جولة تضم العراق والإمارات العربية المتحدة وإيران.