القبض على 3 مروجين للمخدرات حاولوا مقاومة رجال الامن في إربد

واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد ذلك تم التوجه مباشرة الى منزل حائز المواد المخدرة، واثناء محاولة القاء القبض عليه، حاول رفع سلاح ناري على افراد القوة الا انه تمت السيطرة والقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله ٨ طلقات حية، كما ضبط بحوزته كيس بداخله ٢٢١٤ حبة مخدرة مختلفة وكف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدرة، وضبط داخل المنزل كذلك سلاح ناري اتوماتيكي وكمية من العتاد العائد له، وبوشرت التحقيقات.