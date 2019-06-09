اسرائيل تسيطر على سفينة تركية مخطوفة قبالة سواحل حيفا

سيطر الأمن الإسرائيلي اليوم الأحد، على سفينة نقل تركية، على بُعد كيلومترات قليلة من ميناء حيفا الإسرائيلي (شمال)، علما أن السفينة تستعد الآن، للإرساء في ميناء حيفا.

وأبحرت السفينة، من طراز “MSC CANBERRA” من ميناء مرسين جنوب تركيا، وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، إلا أن “ركابا سريين” سيطروا عليها وأضرموا النار على متنها. ووصل بلاغ للسلطات الإسرائيلية حول الحادث.

وشارك في العملية خفر السواحل الإسرائيلي (الشرطة البحرية) وسلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي. ويفيد مراسلنا، بأن الأمن الإسرائيلي أقام غرفة قيادة في ميناء حيفا، للتعامل مع هذا الحادث. ورجّح الإعلام العبري، أن يكون الحادث على خلفية “جنائية”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تحدثت بعض وسائل الإعلام العبرية، عن “حدث مهم” في بحر حيفا، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من سلاح البحرية وسلاح الجو، يتعاملون معه. وأوضحت تلك المواقع أنه لا يمكن التوسع في تفاصيل الحدث، بسبب فرض الرقابة الإسرائيلية التعتيم عليه.