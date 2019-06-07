مقاتل تسعيني شارك في الحرب العالمية الثانية يتغزل بميلانا ترامب

قام محارب قديم عمره 93 عاما، بالتحدث مازحا إلى ميلانيا ترامب، خلال الاحتفال بذكرى نزول قوات الحلفاء في “النورماندي”على البر الفرنسي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثناء لقاء المحارب القديم، توماس كوتبرت، مع الرئيس الأمريكي وزوجته، قال لميلانيا مازحا: “يا ليتني كنت أصغر بـ 20 عاما”.

ورد ترامب على الرجل المسن بلطف مؤكدا له أنه ما زال قويا وبصحة جيدة، ومن ثم شكره على ملاطفته العفوية للسيدة الأولى في حين ذكر الرئيس لاحقا أن لقاء كوتبرت أسعده كثيرا.

أما بالنسبة لكوتبرت، فتحدث لوسائل الإعلام وأشار إلى تفاجئه بلقاء الرئيس الأمريكي، مضيفا أن رؤية شخص على التلفاز تختلف تماما عن مقابلته في الحقيقة، كما أكد كوتبرت أن زوجة ترامب كانت لطيفة جدا كذلك.

وشارك كوتبرت إلى جانب العشرات من المحاربين القدامى في الاحتفال الكبير، الذي حضرته الملكة اليزابيث الثانية، الأمير تشارلز، إضافة إلى 15 زعيما عالميا آخر، بينهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

أقيم الاحتفال لتخليد ذكرى 156 ألف جندي من جيوش الحلفاء، ممن قتلوا خلال الهجوم على ساحل الـ “نورماندي”، شمال فرنسا، ضمن العملية الشاملة لتحرير القارة الأوروبية من النازية، قبل 75 عاما

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