دون تسميتها.. الإمارات والسعودية تتهمان ايران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلات التجارية قبالة ساحل الفجيرة
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جرينتش+2 12:05
فظاعة.. النيابة السعودية تطالب بإعدام فتى يافع بتهمة المشاركة في مظاهرة بالدراجات

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