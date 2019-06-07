دون تسميتها.. الإمارات والسعودية تتهمان ايران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلات التجارية قبالة ساحل الفجيرة
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جرينتش+2 08:30
حلا شيحة تفتح قلبها لتتحدث مطولا عن خططها وطموحاتها بعد عودتها للفن

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