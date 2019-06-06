في اول ايام عيد الفطر.. وفاة طفلين واصابة شقيقهما الثالث وامهم بحادث استنشاق مبيد حشري في العقبة

العقبة _ (بترا)

توفي طفلان وأصيبت والدتهما وابنها الثالث جراء استنشاقهم مادة سامة “مبيد حشري” في المنطقة العاشرة بمدينة العقبة.

وقال مدير دفاع مدني العقبة العقيد محمد المجالي انه تم اخلاء الوفيات الى مستشفى الأميرهاشم العسكري.

وأشار المجالي الى ان الطفلين المتوفين هما طفلة عمرها (11) عاما وطفل عمره(8 ) اعوام ، واصابة امهما الثلاثينية وطفلها الثالث، وذلك جراء استنشاق مادة المبيد الحشري شديد السمية ( فوسفيت الالمنيوم ) والذي ينتج عنه الفوسفات السام جراء تفاعلها مع درجات الحرارة، حيث وجدت المادة ملقاة في البناية التي يقطنها ذوي المتوفين وهي مأهولة بالسكان.

وأشار مصدر أمني الى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لمعرفة الملابسات.