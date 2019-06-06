في اول ايام عيد الفطر.. وفاة طفلين واصابة شقيقهما الثالث وامهم بحادث استنشاق مبيد حشري في العقبة
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جرينتش+2 11:29
تحذير طبي من ابتلاع مياه حوض السباحة لان اخطارها جسيمة

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