اتصالات لتشكيل إطار سياسي عربي/ يهودي للحيلولة دون تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو

كشف عضو الكنيست، عيساوي فريج، النائب عن حزب “ميرتس” اليساري، النقاب عن اتصالات ولقاءات جرت يوم الثلاثاء الماضي، بينه وبين النائبين احمد الطيبي وأيمن عودة لمناقشة فكرة إقامة إطار سياسي يجمع في صفوف سياسيين من العرب واليهود بحيث يكون برئاسة يهودية عربية مشتركة، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف فريج في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية انه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه “ميرتس” على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في “جفعات حَفيفا”، بمواصلة هذه الاتصالات.

ولم يستبعد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ايمن عودة، التعاون مع احزاب المعارضة اليهودية من اجل سد الطريق امام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

في هذه الاثناء، قررت لجنة دستور حزب “ميرتس” للدفع بمبادرة “تجميد” لائحة مرشحي الحزب للكنيست في الانتخابات القادمة مما يسمح لرئيسة الحزب تمار زاندبيرغ وبقية المرشحين في اللائحة، خوض الانتخابات بدون تغييرات. ووفقًا لمصادر الحزب، عملت زاندبيرغ بنفسها على تجميد لائحة المرشحين، لكن مقربون منها أكدوا انها ستقبل بأي حسم يرتأيه مؤتمر الحزب.

وسيتم عرض المبادرة على مؤتمر الحزب الذي سينعقد بعد عشرة أيام للبت فيها. غير ان ثمة معارضين لهذه المبادرة يسعون الى فتح باب التنافس على منصب رئيس الحزب معتبرين نتائج الانتخابات الأخيرة، 4 مقاعد، تعتبر خسارة فادحة للحزب، وعليه يتوجب اختيار رئيس جديد. هذا الجدال الذي يجب ان يحسمه مؤتمر الحزب في جلساته بعد عشرة أيام من خلال التصويت على كلا الاقتراحين.

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