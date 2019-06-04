المجلس العسكري السوداني يعلن اليوم إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة، فيما يستعد مجلس الامن لبحث الوضع
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جرينتش+2 11:48
مسلح داعشي يفجر نفسه بعدما اقدم على قتل 4 عسكريين لبنانيين وجرح اخرين بمدينة طرابلس

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