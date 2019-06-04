صحيفة الغارديان تعلن ان ترامب غير مرحب به في بريطانيا لانه يشكل خطراً على السلام والديموقراطية

هاجمت صحيفة “الغارديان” اشهر الصحف البريطانية، الرئيس الأميركي دونالد قبيل زيارته المقررة الى لندن، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على السلام والديمقراطية وزيارته غير مرحب بها.

وقالت الصحيفة في افتتاحية لها بعنوان “ترامب ضيف غير مرحب به، ووجوده يشكل خطراً على سياستنا”، إن “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي هرعت مسبقاً لتكون من أول المهنئين لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في واشنطن، اختارت اليوم استضافته في زيارة رسمية لا ضرورة لها وذلك في آخر أيامها في منصبها”.

وأضافت الصحيفة أن “ماي تنهي فترة حكمها التي اتسمت بالفشل، بزيارة ترامب للبلاد التي تستمر لثلاثة أيام”، مبينة أن “ترامب يعد ثالث رئيس أمريكي يزور بريطانيا في زيارة دولة رسمية، إذ سبقه كل من الرئيسيين السابقين جورج بوش وباراك أوباما”.

ووصفت الصحيفة دعوته لزيارة البلاد وسط الأوضاع السياسية التي تتخبط بها بريطانيا بأنه تصرف يعكس اللامسوؤلية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزيارات يعتبر رمزياً للغاية.

وتابعت الصحيفة أن ترامب يعتبر خطراً على السلام والديمقراطية ومناخ كوكبنا، مشيرة إلى أنه لا يمكن إنكار أن وجود رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل شعبه وأكبر الحلفاء المقربين لبريطانيا،أمر جيد، إلا أن دعوته لزيارة البلاد واستضافة الملكة له ولزوجته ولأبنائه الأربعة يضفى الشرعية على سياساته المدمرة، وميله إلى الاستبداد.