المجلس العسكري السوداني يعلن اليوم إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة، فيما يستعد مجلس الامن لبحث الوضع
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اجواء حارة وجافة اليوم وغداً.. وانخفاض طفيف يوم الخميس

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