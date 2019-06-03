عبث بالمحابس واطلاق نار على موظفي مياه الكرك لمنع تحويل دور المياه

قالت وزارة المياه والري (سلطة المياه) ان موظفيها في محافظة الكرك قد تعرضوا لحالات اعتداء خلال الاسبوع الماضي، كان اخرها عملية اطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تاديتهم لواجبهم الرسمي مساء أمس الاحد اثناء محاولتهم حل مشكلة عبث باحد المحابس لمنع وصول المياه الى احد الاحياء المخصص لها الدور في منطقة العراق بالمزار الجنوبي .

وصرح مصدر مسؤول في الوزارة المياه ان عمليات العبث المتكررة في محابس التوزيع في بعض المناطق قد خلق ارباكات متعددة.

وقال انه وفي حوالي الساعة التاسعة من مساء الاحد، ولدى ورود شكوى من احد الاحياء المخصص لها دور المياه بتوقف الضخ بداية الدور، قامت فرقة الصيانة بتفقد المحبس الرئيسي على خزان العراق حيث تبين قيام مجهولين بالعبث به وتحويل دور المياه الى منطقة اخرى، وحين قام موظفو الصيانة في ادارة مياه الكرك بتصويب الوضع واعادة تحويل المياه الى المنطقة حسب الدور فوجئوا بوابل من اطلاق الرصاص باتجاههم ادى الى اصابة مركبة سلطة المياه باضرار، وتهديدات لهم من مجهولين بمغادرة الموقع ثم لاذوا على الفور بالفرار من الموقع، وقد تم ابلاغ الجهات الامنية والحاكم الاداري الذي سارع باتخاذ اجراءات للقبض على الفاعلين .

واضاف المصدر ان هذه الحادثة ليست الاولى حيث قامت مجموعة مجهولة ايضا بعد ظهر يوم الاربعاء الماضي الموافق 29 ايار 2019 بالاعتداء على موظفي المياه في منطقة بالتهجم عليهم وضربهم بالحجارة مما ادى الى اصابة مراقب التوزيع بجروح قطعية واضرار اخرى لحقت بسيارة الصيانة .

كما شهدت منطقة مثلث العراق السبت الماضي حادثة اعتداء على موظفي التوزيع اثناء محاولتهم فتح محابس لتزويد احدى المناطق حيث ادى الاعتداء الى تكسير سيارة سلطة المياه واصابتها باضرار وبعض الجروح والكدمات للموظفي.

وتابع المصدر ان عملية توزيع المياه في مناطق مختلفة من الكرك تشهد عمليات تخريب وعبث مقصود بهدف الاستيلاء على ادوار مناطق اخرى بغير وجه حق، مشددا على ان وزارة المياه والري / سلطة المياه ستتابع هذا الامر الخطير لدى كافة الجهات المسؤولة للأقتصاص من الفاعلين.

وأعتبر أن هذه الافعال غير المسؤولة والتي لاتعبر عن الواقع الحقيقي للمجتمع الاردني، انما هي تصرفات فردية من فئة قليلة سيحاسب عليها القانون بأنفاذ سيادة الدولة وحماية الموظفين العاملين اثناء اداء واجبهم الرسمي ، ولن تقف عائقا امام وزارة المياه والري بكافة طواقمها واداراتها ومؤسساتها عن تأدية واجبها بتـأمين مواطنينا بأحتياجاتهم المتزايدة من المياه، بالرغم من صعوبة الظروف الاستثنائية المائية التي تعيشها المملكة والضغوطات المتزايدة .

واشاد المصدر بمتابعة وزارة الداخلية الفاعلة وطواقمها ومديرية الامن العام لهذه الحوادث واستجابتها بسرعة لتامين الحماية لموظفيها حيث يتم حاليا متابعة التحقيقات لضبط المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والتي تضمن حماية مقدرات المياه وصونها وموظفيها وكافة العاملين من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين ، داعيا الجميع الى دعم واسناد كافة العاملين لتأمين وصول المياه بعدالة للجميع .