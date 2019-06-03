“رانيا” ابنة محمود ياسين تهنئ والدها بعيد ميلاده الثامن والسبعين

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين من مواليد 2 يونيو/ حزيران عام 1941 وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو التلفزيون والسينما، ورغم غيابة الطويل عن الساحة الفنية إلا أن أعماله لن تنسى وأثرت فى قلوب ووجدان العالم العربى حتى أنه لقب بالإمبراطور، وكانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هى المسرحية الغنائية “مصر فوق كل المحن” عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.