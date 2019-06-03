حسن حسني يكذب شائعات موته ويطمئن جمهوره انه بخير وفى بيته

وأكد الفنان الكبير فى تصريحات صحفية أنه لا يعرف مصدر الشائعات التى تشير إلى مرضه أو وفاته، قائلا: “أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود فى بيتى ومش فى المستشفى”.

وطمأن الفنان المحبوب جمهوره مؤكدا أنه أصيب منذ فترة بوعكة صحية، ودخل على أثرها إلى إحدى المستشفيات، ولكنه تعافى منها وعاد إلى منزله.

يذكر أنه انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بمرض الفنان الكبير ووفاته، وهى الشائعات التى تظهر بين حين وآخر.

فيما شارك الفنان حسن حسنى مؤخرا فى مسلسل أبو جبل الذى يعرض فى الموسم الرمضانى الحالى.

ويعتبر الفنان الكبير حسن حسنى الأب الروحى لمعظم فنانى الكوميديا من الجيل الحالى الذين ساندهم فى بداية حياتهم الفنية وحرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم صك النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولى الدين فى أفلام ” عبود على الحدود والناظر صلاح الدين “، والفنان محمد هنيدى الذى شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: “ياأنا ياخالتى، عسكر فى المعسكر، مسرحية حزمنى يا وغيرها من أعمال”، والفنان أحمد حلمى فى “ميدو مشاكل “، وهانى رمزى فى فيلم “غبى منه فيه”، ومحمد سعد فى “اللمبى، واللى بالى بالك”، وحمادة هلال فى عيال ” ورامز جلال فى “أحلام الفتى الطائش” وغيرها عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسنى سندا لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته.

بدأ الفنان الكبير المولود عام 1936 حياته الفنية فى الستينات فى المسرح الذى صدر للفن عمالقة وعباقرة فى التمثيل، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات، وظل الفنان العبقرى يعمل لسنوات طويلة قبل أن يعرفه الجمهور فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا عام 1979 ،والذى أدى خلاله شخصية فتحى الموظف المرتشى، وبعدها شارك فى العديد من الأعمال الدرامية فى استديوهات عجمان ودبى وعرضت فى دول الخليج، ثم بدأ يعمل فى العديد من الأدوار التلفزيونية.