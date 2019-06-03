في اجتماع خاص مع رؤساء المنظمات اليهودية.. بومبيو يعترف ان "صفقة القرن" غير قابلة للتحقيق لانها تفيد اسرائيل فقط
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بفعل الرقابة المتواصلة.. ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء في 5 شهور

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