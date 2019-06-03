النمسا تحذر مواطنيها من تقبيل البقر لانه ينقل البكتيريا الضارة

حذرت إليزابيت كوستنجر، وزيرة الزراعة في النمسا، المواطنين من الاشتراك في تحدي تقبيل البقر على الفم، سواء كان ذلك بتقبيل اللسان أو بدونه لأنه ممارسة مزعجة وخطيرة.

وانتشر تحدي تقبيل البقر في سويسرا والنمسا وألمانيا تقبيل البقر بسبب تطبيق سويسري اسمه كاستل Castl للجوال يجمع التبرعات لمؤسسة خيرية.

وبدأ التحدي بهدف جمع تبرعات لمنظمة خيرية بتقبيل البقر باستخدام اللسان أو بدونه، وانتشر في الدول الناطقة بالألمانية مع صورة لشخص يقبل بقرة على الفم على موقع إنستجرام مع هاشتاغ بالألمانية ترجمته: “#تحدي_تقبيل_البقر”.

ويمكن لقبلة واحدة أن تنقل نحو 80 مليون نوعا من البكتيريا التي لا يعرف مدى ضررها.

ووصفت الوزيرة النمساوية التحدي “بالتفاهات الخطرة” وحذرت المشاركين من أن الأبقار ليست حيوانات أليفة، وإذا حاول شخص العبث مع صغار العجول قد تصبح الأبقار قلقة وتتعامل بعنف قد يعرض سلامة صاحب القبلة للخطر.