إصابة 18 شخصاً بحوادث تصادم وتدهور في مأدبا وسحاب والبلقاء

أصيب ثمانية اشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في محافظة مأدبا، وفق ما اعلنته إدارة الاعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

كما اصيب اربعة اشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين مركبتين بمنطقة سحاب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي، وحالتهم العامة متوسطة.

وفي بيان لاحق، قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان ستة اشخاص اصيبوا اليوم بجروح ورضوض اثر حادث تدهور مركبة بمنطقة الصبيحي في محافظة البلقاء.

وأضافت إدارة الإعلام تقول، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.