لانهم الاكثر توتراً بالعالم.. شركة تبتكر للامريكان طريقة للتنفيس عن الغضب 

قامت شركة تصميم أمريكية بابتكار طريقة جديدة في منطقة مانهاتن لمنح سكان مدينة نيويورك الأمريكية الفرصة للتخلص من ضغوطهم اليومية في شوارع المدينة التي لا تنام أبدًا.

وبحسب “الإندبندنت” فقد قامت الشركة بتركيب عدد من “أكياس اللكم العامة” في مساهمة منها في فعاليات أسبوع التصميم في مدينة نيويورك 2019.

وتوفر أكياس اللكم منفذا لتنفيس الغضب والتوتر في الأماكن العامة كوسيلة صحية للتخلص منه بدلا من أن يتحول إلى أشكال أخرى.

وكان استطلاع أخير لـ”غالوب” أظهر أن الأمريكيين من بين أكثر الناس توترا في العالم، وبلغت مستويات القلق بين الأمريكيين أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.