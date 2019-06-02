ضبط مصنع في منطقة الزرقاء الحرة بشبهة تهريب بضائع غير مجمركة ومنع صاحبه من السفر

ضبطت السلطات المختصة مصنعاً في المنطقة الحرة بالزرقاء “يخالف قوانين عمل المناطق الحرة”، وفقا لما ذكره مصدر مطلع، امس السبت.

وقال المصدر لـقناة “المملكة” إن ضبط المصنع قد جاء بعد “متابعة استمرت عدة أشهر”، مضيفا أنه “وبالتنسيق مع شبكة من المتعاونين يقوم بتهريب بضائع غير مجمركة لبيعها في السوق الأردني؛ مما يكبد الخزينة خسائر بسبب عدم تحصيل رسوم مستحقة”.

وقد تم منع صاحب المصنع من السفر، وضبطت أوراق ووثائق وأدلة تبين عمليات التهريب، وشبكة المتعاونين … والتحقيق جارٍ للوقوف على كامل تفاصيل عمليات التهريب، واسترداد المبالغ المستحقة.

مصدر رسمي قال، إن الأجهزة المعنية وضعت امس الاول الجمعة منع سفر تحفظي على صاحب المصنع، حيث يشتبه بتورطة بتهريب منتوجات مصنعه إلى السوق المحلي، الأمر الذي يتسبب بأضرار على الخزينة والاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر إلى أن “ضبط المصنع جاء نتيجة جهود تشاركية وتنسيقية قامت بها مؤسسات رسمية معنية على مدى الأشهر الماضية”.