الطقس مازال يمارس دكتاتوريته الحارة والجافة اليوم وغدا

تبقى الأجواء اليوم حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الأجواء غدا حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ انخفاض طفيف على الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 36 – 24 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 36 – 23، والمناطق الجنوبية 34 – 20، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.