الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات إسرائيلية فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح/ فيديو
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السودان الى اين؟؟ نداء عاجل من المعارضة السودانية بعد تهديدات المجلس العسكري بقمع المعتصمين

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