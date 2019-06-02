ارتفاع في معدل البطالة ليبلغ 19% خلال الربع الاول من هذا العام

بلغ معدل البطالة في الاردن 19% خلال الربع الأول من عام 2019 بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018، وفق التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2019 (16.4%) مقابل (28.9%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي في الأردن، 18.7%، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام 2017، وفق آخر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة.