عطلة مطولة بدءاً من الثلاثاء المقبل حتى الجمعة لحلول عيد الفطر ثم عطلة عيد الجلوس الاحد الذي يليه

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للرابع من حزيران وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للسابع منه، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وكان رئيس الوزراء أصدر بلاغاً رسميّاً آخر يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر حزيران، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.