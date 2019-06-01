المسلسلات التركية.. بهرجة في المناظر والازياء والنجوم، وفقر في المستوى والمضمون

انتهز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأجواء الرمضانية وانتشار المسلسلات التركية، ليقطف ثمار نجاحها لصالحه ولصالح حزبه، رغم هجومه الشرس على الكثير من نجوم هذه الأعمال الذين انتقدوا سياساته والقيود التي يفرضها على حرية الرأي والتعبير.

وشهدت الدراما التركية في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لعدة أسباب تتعلق بجهود شركات ومنتجين وفنانين أتراك، اعتمدوا وصفة جذابة لاستقطاب المشاهدين، من المناظر الطبيعية والديكورات والأزياء والنجوم الشباب والقصة الكلاسيكية الملائمة لأي جمهور في أي مكان، وبلغ حجم تصدير المسلسلات قرابة 350 مليون دولار.

ووجد الرئيس التركي هذه الفرصة مواتية للاستغلال، وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول إن المسلسلات التركية باتت تحظى بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وجاء ذلك خلال حضوره فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول، وسط مشاركة بارزة من الفنانين الأتراك. وأشار أردوغان إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ مجيئه إلى السلطة. وأعرب الرئيس التركي عن شكره للفنانين حيال المساهمات التي يقومون بها من أجل رفع شأن تركيا. وأكّد على أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيما مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم.

ولفت إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية زادت الدعم للأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفًا مقارنة بالوضع عام 2002. وأضاف أن تركيا تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حاليًا بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة. وأوضح أن تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات.

ولا يخفى أنها مصادرة علنية لجهود الفنانين الأتراك الذين يعدون في نظر أردوغان فئة مارقة ولا يطمئن لها بسبب النظرة السائدة عن عدم تدين الفنانين أو عدم انخراطهم في تيار الإسلام السياسي الذي يدير دفته أردوغان ويدافع عنه.

ويثير انتشار المسلسلات التركية على الشاشات العربية خلال العقدين الأخيرين الكثير من التساؤلات حول مستواها الفني والفكري والدرامي وحول ما قدمته للجمهور العريض الذي يشاهدها. ومما لا شك فيه أن المؤسسات الإنتاجية التركية وجدت في هذه المسلسلات سوقا رائجة في العالم العربي بالنظر إلى كثرة المشترين ووجود جمهور عربي واسع يستمتع بمشاهدتها.

لكن واقعيا قدمت هذه المسلسلات تسلية مجانية ونوعا من الدراما طويلة النفس وذلك بسبب طول تلك المسلسلات والسخاء الواضح في الإنفاق على الديكورات والأزياء. وذكرت دراسة أجرتها وزارة الثقافة التركية أنّ أعمال المسلسلات التلفزيونية التركية انتشرت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة لتصل إلى أكثر من 100 بلد، وأنها أثّرت فعليا على شريحة واسعة من النساء.