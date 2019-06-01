السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء بعد غد الاثنين

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـجرية مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، الذي نشرته اليوم السبت، فقد جاء في إعلان للمحكمة “إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ. وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

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