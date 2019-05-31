طوبى للاعتدال.. الافراط في النوم يضر بالذاكرة مثل الاقلال منه

النوم أقل من عدد الساعات المطلوبة، يمكن أن يكون له أضرار عديدة على الصحة، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الإفراط في النوم قد لا يقل ضرراً عن ذلك.

وكشفت دراسة لباحثين من جامعة كاليفورنيا، أن النوم تسع ساعات أو أكثر، يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة، بشكل مشابه لما يحدث عند النوم أقل من 5 ساعات.

ونظر الباحثون في نتائج اختبار الذاكرة لنحو 400 ألف شخص طُلب منهم مطابقة ستة أزواج من البطاقات المخفية بعد حفظ مواقعها.

وبالمقارنة مع الذين ينامون 7 ساعات، فإن أولئك الذين ينامون 9 ساعات ارتكبوا نفس العدد من أخطاء الذين ينامون خمس ساعات أو أقل.

وارتكب الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر أخطاء أكثر بنسبة 5% في لعبة الورق، وانخفضت هذه النسبة إلى 2% عند أخذ عوامل مثل العمر، والجنس، في الاعتبار.

في حين ارتفعت النسبة إلى 11% لدى الذين ينامون 10 ساعات على الأقل، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتشير النتائج إلى أن النوم فترة طويلة، قد يؤثر على مهارات التفكير مثل الحرمان من النوم، ويعتقد الخبراء أن الذين ينامون طويلاً، قد يكون لديهم نوعية نوم أقل، ما يمنع مناطق المخ من التواصل بشكل صحيح ويعرضهم لخطر المشاكل الإدراكية.