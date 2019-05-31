بالتعاون بين الدفاع المدني والامن العام والقوات المسلحة..استمرار العمل على اخماد حريق ثغرة عصفور

عمان_ (بترا)

اكدت ادارة الإعلام في الدفاع المدني، بان كوادر الإطفاء في جهاز الدفاع المدني لا زالت تقوم بعمليات إخماد الحريق بمنطقة ثغرة عصفور في محافظة جرش بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك ووزارتي الزراعة والمياه والبلديات والحكام الإداريين ضمن مناطق الاختصاص في محافظة جرش .

وقالت إدارة الإعلام بان جهاز الدفاع المدني وبالتعاون مع الأجهزة المعنية يبذل جهودا كبيرة لغايات إخماد الحريق نضراً لتشعبه ووعورة المنطقة وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني إليها .

وشاركت مجموعة من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني في اخماد الحريق الذي شب اليوم في محافظة جرش بمنطقة ثغرة عصفور.

وساهمت الطائرات مع مجموعات الدفاع المدني وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية في محافظة جرش من اجل اخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق خاصة في المناطق ذات الطبيعة الوعرة والتي لا يمكن للاليات المدولبة والمجنزرة من الوصول إليها.

وشاركت كوادر المنطقة العسكرية الشمالية من خلال العديد من مرتباتها في إطفاء الحريق وتوفير صهاريج المياه لإسناد جهود مديرية الدفاع المدني.

كما شاركت مجموعات من قيادة درك الشمال لمساندة جهود رجال الدفاع المدني والجهات المعنية في إطفاء عدد من الحرائق التي اندلعت اليوم في محافظة جرش بايعاز من المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة .

وتشارك الآن آليات وصهاريج المياه التابعة لقوات الدرك في الموقع مع مجموعات الدفاع المدني والجهات المعنية، والتي تبذل جهوداً في عملية الإطفاء وقاربت على الانتهاء من إخماد الحرائق.