أسماء الأسد تتناول افطاراً رمضانياً مع أبطال الأولمبياد السوري الخاص

التقت السيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، برياضيي فريق الأولمبياد السوري الخاص المشاركين في بطولة العالم للأولمبياد الخاص، وشاركتهم طعام الإفطار.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية الرسمية صورا للأسد، وهي ترتدي اللباس الرياضي، وتشارك الرياضيين السوريين ألعابهم، قبل أن تتناول معهم طعام الإفطار.

وشاركت أسماء الأسد 100 من أبطال الأولمبياد السوري الخاص، في بعض ألعابهم، وجزءا من مهاراتهم في رياضات نافسوا وتفوقوا فيها بأكثر من بطولة عالمية، وشاركتهم فرحتهم وإفطارهم.

ويشار إلى أن رياضيي الأولمبياد السوري الخاص شاركوا في 16 من أصل 24 لعبة في المسابقات العالمية للأولمبياد الخاص الذي أقيم في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، بين 7 و23 مارس/آذار الماضي، وحصدوا ميداليات في 14 لعبة، وهي: الريشة الطائرة، رفع الأثقال، كرة الطاولة، التنس الأرضي، البوتشي، الجمباز، ألعاب القوى، الدراجات، كرة القدم، التزلج المدولب، الكرة الطائرة، الجودو، سباحة، بولينغ.

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