12 اصابة بحادثي تصادم بين مركبات بمحافظة الزرقاء ومنطقة عين الباشا 

أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس، بين مركبتين بمنطقة عين الباشا، وفق ما اعلنه الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين، وحالتهم العامة متوسطة.

كما قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان ستة أشخاص أصيبوا بجروح رضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس، بين ثلاثة مركبات بمنطقة عوجان في الزرقاء.

وذكرت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.