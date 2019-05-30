مؤسسة الضمان توضح قرار رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وصرف سلف المتقاعدين

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان المستفيدين من قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال هم المتقاعدون من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية وتشمل الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والإصابية الذين تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 100 دينار وعددهم 56228 متقاعداً .

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، موسى الصبيحي، ان من ضمن هؤلاء المتقاعدين المستفيدين من القرار 33 ألف متقاعد على قيد الحياة، و23 ألف أسرة متقاعد متوفّى، حيث تراوحت قيمة الزيادة على الراتب الأساسي لكل من هؤلاء ما بين دينار إلى 50 ديناراً، وفقاً للرسم الموضح، مضيفاً بأن متوسط الزيادة هو 28 ديناراً.

واضاف، انه فيما يتعلق بالسلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان، فان جميع الذين تقدموا للحصول على سلفة وانطبقت عليهم الشروط بإمكانهم مراجعة فروع المؤسسة في المحافظات لاستلام شيكاتهم في حال كانوا طلبوا إرسالها إلى فروع المؤسسة، أو مراجعة إدارة التقاعد في وادي صقرة لاستلام شيكاتهم للمقيمين في عمان.