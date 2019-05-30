سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة خلال المعركة الأخيرة/ قيديو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة حمم البدر (المعركة الاخيرة)، وأن العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وكان قيادي كبير في سرايا القدس تحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالعدو الصهيوني بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة حمم البدر.

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