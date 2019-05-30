فيما يجتمع حكام الاستسلام في مكة.. روحاني يتصدر مسيرات "يوم القدس" ويعلن ان النصر النهائي سيكون لفلسطين
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جرينتش+2 08:40
سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة خلال المعركة الأخيرة/ قيديو

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