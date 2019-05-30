اولها “هوجان”.. 10 أعمال مصرية يرشحها الجمهور للفوز بـ “أفضل مسلسل رمضاني”

مع دخولنا الأسبوع الأخير من شهر رمضان، تشتعل حدة المنافسة بين الأعمال المصرية المرشحة من الجمهور للفوز بلقب أفضل مسلسل في الماراثون الرمضاني هذا الموسم، مع إجمالي 24 مسلسلاً موزعة على عدة قنوات عربية.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المسلسلات المصرية التي يُراهن الجمهور على نجاحها في رمضان هذا العام، بعدما حازت على أعلى نسب إقبال المشاهدين حتى الآن، والتي تتضح من خلال حديث السوشيال ميديا عنها، وتداول مواقع التواصل الاجتماعي لها.

1- هوجان

ينافس بقوة على لقب الأفضل، والأكثر مشاهدة من بين الأعمال المتنافسة التي تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، بحبكة تسند في المقام الأول على عضلات بطل المسلسل الممثل محمد إمام، وقوته الجسمانية التي حولها بأسلوب بارع إلى قوة خارقة شدت اهتمام الجمهور.

وتدور قصة المسلسل عن تورط الشاب “هوجان” ذو القدرات الخارقة في مقتل شخص، ثم يتورط في سرقة فيلا، ويستغل رجل أعمال قوته الخارقة ليكون حارسه الشخصي، فيصبح شهيراً ويتحول إلى شخص من صفوة المجتمع.

2- حكايتي

لفتت ياسمين صبري الأنظار إليها بشدة، بين فنانات وفنانين هذا الموسم الذين أحاطت بهم هالة من الجدل عن أدائهم في موسم الدراما الرمضانية 2019، خاصةً أنها تنافس ببطولة مسلسل حكايتي، وهو أول بطولة مطلقة لها.

تطل ياسمين صبري هذا العام في عمل يحكي قصة فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بعد وفاة والدها أمامها، فتدخل في خلافات مع عائلته بسبب الميراث.

3- ولد الغلابة

نجح المسلسل في جذب المشاهدين من خلال الأحداث الدامية، خاصةً بعد المشهد المؤثر بين الممثل أحمد السقا والممثلة إنجي المقدم، الذي اعتُبر من أبرز مشاهد دراما رمضان هذا العام، بسبب أداء وانفعالات كل منهما، وصدقهما في المشهد وكأنهما لا يمثلان، وهو ما كان يحتاج المشاهد لرؤيته بعيداً عن الأدوار المستندة إلى المظاهر والجمال.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وفيه يلعب دور مدرس تاريخ من صعيد مصر، وبسبب ضيق الحال وتوالي المصائب يجد البطل نفسه أمام نارين، إما اتباع ما يمليه عليه ضميره، أو الانضمام لعالم تجارة المخدرات والخروج من عباءة الفقر للأبد، وهو ما أوحى للجمهور بأن فكرة العمل مستوحاة من المسلسل الأمريكي الشهير “بريكينغ باد” Breaking Bad.

4- زي الشمس

يتناول المسلسل قصة محامية يقتل شقيقها على يد مجهول، لتبدأ البحث عن القاتل… حصل العديد من أبطاله على مساحات في الأداء لم يظهروها من قبل خاصةً أن أغلب الشخصيات مركبة وأثارت الجدل بين الجمهور، وهو ما اعتبره القائمون على العمل “سر نجاحه”.

كما جذبت مشاركة دينا الشربيني في العمل الكثير من المتابعين لتقييمه واكتشاف ما إذا كانت بطولتها المطلقة مستحقةً أم مرتبطة بشائعات ارتباطها بعمرو دياب.

5- قابيل

تدور الأحداث في إطار من التشويق عن جرائم قتل متتابعة وغامضة، وحظيت بإعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنها البطولة المطلقة الأولى للممثل محمد ممدوح الذي يؤدي دور ضابط شرطة يحقق في قضية معقدة اعتماده الأساسي فيها على شبح القتيلة الذي يظهر له باستمرار، ما يجعله يصر على فك لغز الجريمة مهما كلفه الأمر، وهذه الأحداث الغامضة في حبكة المسلسل أثارت اهتمام المشاهدين لمتابعة الحلقات واكتشاف النهاية.

6- لمس أكتاف

استقطب ياسر اهتمام محبي الآكشن هذا العام، بمسلسله الذي تناول قصة ملاكم يتورط في أعمال إجرامية، ويقرر التوبة والتوقف عنها، فتطارده عصابات المافيا.

7- بدل الحدوتة تلاتة

حصد المسلسل الكوميدي “بدل الحدوتة ثلاثة” نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث قصص، كل قصة تُعرض في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة، وهي فكرة مختلفة تظهر بها بطلة المسلسل دنيا سمير غانم.

8- كلبش 3

نجح الجزء الثالث في شد الانتباه بعد بدايته بأحداث غير متوقعة وليشرح للمشاهدين ما الذي حصل في نهاية الجزء الثاني، وكيفية هروب بطل المسلسل أمير كرارة خارج مصر، واستطاع العمل أن يصل عبر رؤى فكرية إلى رجل الشارع البسيط. وسيفتح نجاح الجزء الثالث المجال أمام صناع العمل لتقديم جزء رابع من المسلسل.

9- سوبر ميرو

تمكّنت إيمي سمير غانم من تشويق الجهمور لمتابعتها في مسلسل “سوبر ميرو” الذي ينتمي إلى عالم الكوميديا، حيث تنافس إيمي بهذا العمل في دراما رمضان، في أول بطولة مطلقة لها هذا الموسم مع زوجها حسن الرداد.

وتدور أحداث المسلسل حول “ميرو” البطلة الخارقة، الصحافية في مجلة، والتي تمر بالعديد من المواقف الكوميدية، تتعرف على عالم الفيزياء الذي يؤديه حمدي الميرغني، والذي ينجح في تحويلها إلى بطلة خارقة تستغل قوتها في محاربة الأشرار.

10- زلزال

أثار محمد رمضان ضجة كبرى وتفاعلاً من قبل جماهيره بمسلسل زلزال، وحلقاته تشهد تفاعلاً كبيراً بشكل يومي، إضافةً إلى أنه يعتبر أول عمل تُشارك فيه حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل إثر اعتزالها 12 عاماً.