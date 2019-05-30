الشهيد عمر ابو ليلى يتسبب بطرد الجنود المنهزمين امامه من الجيش الاسرائيلي  

كشف التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذه الشهيد عمر ابو ليلى على مفترق مستوطنة ارئيل بالضفة الغربية في 27 آذار/مارس الماضي عن إخفاقات تنفيذية لدى القوة العسكرية التي تواجدت في المكان.

وقال التحقيق، وفقا للبيان الصادر عن المتحدث العسكري، ان القوة العسكرية تصرفت بطريقة غير صحيحة خلال الهجوم ولم :”تقم بواجبها كما هو متوقع من المحاربين في موقع هجوم”. وقتل في الهجوم الحاخام الاسرائيلي احيعاد اتينغر، والرقيب غال كايدان.

وعرضت نتائج التحقيق أمام رئيس الأركان افيف كوخافي، وفي اعقاب ذلك تم ابعاد عدد من الجنود الذين تواجدوا بالمكان وتم ارسال مذكرة قيادة للضابط المسؤول عن الوحدة العسكرية. وذكر بيان الجيش ان خدمة الاحتياط المسؤول عن الوحدة سيتم فحصها.

وأضاف بيان الناطق العسكري انه في اعقاب “هذا الحدث وحوادث أخرى، تم استخلاص سلسلة من العبر تتعلق بتدريب الجنود في الوحدة. وفي اطار ذلك تقرر اتخاذ عدة إجراءات لتحسين كفاءة الجنود المهنية والعقلية، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين البنية التحتية في المنطقة”.