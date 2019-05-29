ضبط بئر مخالفة واعتداءات فادحة على المياه بمنطقة وادي السير 

نفذت كوادر وزارة المياه و الري/ سلطة المياه ، بالتنسيق مع مدعي عام غرب عمان وبالتعاون مع الاجهزة الامنية في قوات الدرك و مديرية شرطة بيادر وادي السير، حملة مكثفة على منطقة وادي السير لضبط مخالفات تتعلق بحفر أبار مخالفة وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها بصهاريج على اساس انها صالحة للشرب من الابار المخالفة، وتحقيق مردود مالي كبير يصل الى اكثر من (2000) دينار يوميا.

وقالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه” انه بناء على معلومات بتكرار الاعتداءات وحفر ابار مياه مخالفة داخل احد المنازل في منطقة وادي السير تم تنفيذ الحملة، وجرى ضبط احد الصهاريج في الموقع وتوقيف احد الاشخاص، فيما قامت الكوادر الفنية في مديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة بردم البئر وحجز ومصادرة المضخات المخالفة”.

وشددت الوزارة / سلطة المياه على إستمرار حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة، وتطبيق احكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014، ضمن حملة احكام السيطرة الهادفة لحماية المياه ومنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة.

وبناء على معلومات باعادة حفر ابار مخالفة في منطقة وادي السير، داهمت الحملة بمرافقة قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء منطقة حي القيسية، وتم ضبط خزان تجميعي يتسع لمئات الامتار المكعبة عليه (3) غطاسات كبيرة كل واحدة قطر (3) انش لتعبئة الصهاريج بسحب كميات مياه كبيرة وبيعها بطرقة مخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التي تضخ المياه للمواطنين في تلك المنطقة، واعداد ضبوطات بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق واحالة الامر للجهات المختصة، فيما لاذ صاحب البئر المخالفة بالفرار والبحث جار لضبطه .

وكان قد تم ضبط المعتدي في وقت سابق عدة مرات، وتحويله للجهات المختصة وتوقيفه عدة ايام، واعادة اخلاء سبيله بعد ان تم اخذ تعهدات عليه بعدم تكرار المخالفات..الا انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف مالية عالية والتماسه وتقديمه التعهدات القانونية بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيله،غير انه قد عاود الكرة مجددا وقام بحفر ابار مخالفة وبيع مياه غير صالحة للشرب من خلال بيع عشرات الصهاريج يوميا، معرضا حياة الالاف المواطنين للخطر .