اعتقال شخص أطلق النار على منزل في الزعتري بالبادية الشمالية

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أطلق النار باتجاه أحد المنازل في قرية الزعتري بالبادية الشمالية، بحسب بيان للامن العام.

واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، حول الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام احد الاشخاص بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري باتجاه احدى المركبات، إن الحادثة قد وقعت فجر امس حيث ورد لمركز امن ام الجمال في البادية الشمالية بلاغ من احد الاشخاص سكان قرية الزعتري، وادعى تعرض منزله لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص على اثر خلافات سابقة.

واضاف انه تم التحرك للمكان والكشف على المنزل وتم ضبط 10 أظرف فارغة تعود لسلاح ناري اتوماتيكي، كما قام شقيق صاحب المنزل باطلاق عيارات نارية باتجاه مركبة تعود لمطلق النار على المنزل والذي تركها ولاذ بالفرار من المكان، وتم ضبط المركبة ولا يوجد بداخلها اشخاص وعثر بداخلها على سلاح ناري اتوماتيكي .

وبين انه جرى تحديد مكان تواجد مطلق النار على المنزل حيث جرت مداهمته والقي القبض عليه وهو من ذوي الاسبقيات وبحقه ثلاثة طلبات امنية، كما ضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي، وبوشر التحقيق، والبحث جارٍ عن الشخص الثاني الذي اطلق النار باتجاه المركبة، مشيرا إلى انه نتج عن الحادثة اصابة احد الاشخاص والذي تصادف وجوده بالمكان، وجرى اسعافه لتلقي العلاج.