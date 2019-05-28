صحيفة التايمز البريطانية تدعي ان  الأردن يتطلع إلى الانضمام لجانب خصوم السعودية في تركيا وقطر وحتى ايران 
أهم العناوين
جرينتش+2 03:56
كراهية تاريخية.. ميركل تعلن ان كل كنيس او مدرسة او مؤسسة يهودية في المانيا تحتاج لحماية امنية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني