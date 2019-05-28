زوج سيرين عبد النور يتفهم مشاهدها “الجريئة” في مسلسل “الهيبة”/ فيديو

رفض فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الهجوم عليه وعلى زوجته بسبب المشاهد التي جمعتها بالفنان السوري تيم حسن في مسلسل “الهيبة” والتي وصفت بـ”الجريئة”.

وأعرب رحمة عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه بعدم الغيرة على زوجته، وقال في مقابله له مع برنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا خليجية”: “كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا”.

وأشار رحمة إلى أنه يحرص بشكل يومي على متابعة حلقات المسلسل الذي تظهر فيه زوجته في دور “نور”، وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين.

وأضاف أنه إذا لم يتمكن من مشاهدته في موعد بثه، يعود إلى منزله قبل موعد إعادة الحلقة لمشاهدتها.

من جهتها قالت سيرين عبد النور عن زوجها إن “عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا له لوحده، واللي على التلفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار”.

وقالت سيرين في تصريحات سابقة ردا على سؤال حوال رد فعل زوجها من مشاهدها “الجريئة” مع الفنان تيم حسن، إن زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها “فهو يعلم جيدًا أن الأمر برمته تمثيل”.