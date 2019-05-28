صحيفة التايمز البريطانية تدعي ان  الأردن يتطلع إلى الانضمام لجانب خصوم السعودية في تركيا وقطر وحتى ايران 
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القبض على مطلوب خطير و3 من اعوانه على خلفية جريمة قتل

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