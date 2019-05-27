 ترامب يبتلع عنترياته الفارغة ويستجدي الحوار مع ايران عبر وساطة يابانية.. برافو ايران  

تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بلجهة جديدة تجاه التوتر المتصاعد مع إيران مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى تغيير النظام” .

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”. وأضاف “سنبرم اتفاقا” مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي تحدث عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يدرس، حسب وسائل إعلام، إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب: “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو” أن آبي، الذي يفكر في زيارة إيران هو “على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين”، مؤكدا أن “لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الاعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران، تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.