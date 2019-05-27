بعد فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة.. الاتجاه نحو حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع قادة الأحزاب التي أوصت الرئيس الإسرائيلي ريفلين بأن يكلّفه بتشكيل الحكومة، لعقد اجتماعات شخصية معهم، في محاولة أخيرة لحلحلة الأزمة التي تمنعه من تشكيل حكومة جديدة. وقال نتنياهو إنه “يقوم الآن بجهد أخير” لتشكيل حكومة يمينية، ولمنع إجراء انتخابات وصفها بـ “غير الضرورية”.

والأزمة هي بسبب إصرار زعيم حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان، على شرطه لدخول الحكومة الإسرائيلية، وهو سن قانون يُلزم اليهود المتزمتين دينيا “الحرديم” بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويرفض “الحريديم” ذلك ويقولون إن الدين يُلزمهم بالتفرّغ كُليا لدراسة التوارة فقط. وترفض الأحزاب التي تمثّل “الحريديم” الانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية، إذا تم تبني مطلب ليبرمان. وينبغي إيجاد حل وسط يُرضي ليبرمان و”الحريديم”، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حتى الأربعاء. واجتمع كبار الحاخامات لدراسة مقترح نتنياهو ووافقوا عليه، فيما رفضه ليبرمان.

واتهم نتنياهو في وقت سابق الأحد، في اجتماع مع وزراء حزبه “الليكود”، ليبرمان، بـ “البحث عن كل الأعذار لإسقاطه”. ووفقًا لنتنياهو، فإن الإسرائيليين لن يغفروا لليبرمان لاصطحابهم إلى الانتخابات، مرتين في غضون عام. وأجريت الانتخابات الإسرائيلية في إبريل / نيسان المقبل، ولم يفلح نتنياهو حتى اللحظة بتشكيل الحكومة. وقال ليبرمان إن هجوم نتنياهو عليه “لا يقرّبه من التنازل، وحل الأزمة”.

وقرر نتنياهو ووزراء “الليكود”، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، في ضوء الأزمة. وسيقدّم عضو الكنيست “الليكودي” ميكي زوهر هذا المشروع الأحد، على أن يتم التصويت عليه، بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست الثلاثاء. وذكر مراسلنا، أنه إذا لم تنجح محاولات حل الأزمة حتى الأربعاء، فستصوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون حل الكنيست ليصبح نافذا، ومن ثم التوجه لانتخابات.

وستجتمع أحزاب المعارضة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين، لبلورة موقف موحّد إزاء قانون حل الكنيست المُقترح من قبل الحكومة. ويقول مراسلنا أن المعارضة تميل إلى التصويت ضد القانون. ويدرس العديد من أعضاء الكنيست التابعين للحكومة أيضا، عدم تأييد مشروع قانون حل الكنيست، لأنهم يعارضون إجراء انتخابات جديدة. وإذا قرر جميع أعضاء المعارضة بالإجماع، معارضة قانون حل الكنيست، فإنه يكفي بأن يتغيب عدد من أعضاء الكنيست من الحكومة، عن جلسة التصويت على القانون، حتى لا يتم سنه بشكل رسمي.

وأوضح المحللون السياسيون، أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة الأربعاء الوشيك، ولم يتم توفير الأغلبية لحل الكنيست، فسيجري الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مشاورات لمدة ثلاثة أيام مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، ومن ثم تكليف عضو آخر في الكنيست غير نتنياهو، بمهمة تشكيل حكومة جديدة، وسيكون أمام هذا العضو، فرصة من 28 يومًا لتشكيل الحكومة.