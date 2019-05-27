احصائية مفجعة.. حوادث السير تكبد الاردن 571 وفاة و16 الف اصابة و313 مليون دينار خلال العام الماضي 
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انقلب المشهد في إدلب.. الجيش السوري يتقدم بثبات وفصائل الارهاب تنعي قتلاها

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