في تقرير لـ "رويترز".. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه
أهم العناوين
جرينتش+2 10:52
الانتخابات الأوروبية تسفر عن خارطة جديدة يتصدرها اليمين الشعبوي المتطرف

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني