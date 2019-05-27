الأمن اللبناني يعتقل سعودياً بحوزته 23 كيلوغراماً من الكبتاغون

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية امس الاحد سعوديا بحوزته 23 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “بأن جهاز أمن المطار أوقف بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني السعودي /ح.الرويلي/ لدى مغادرته المطار وبحوزته ما يقارب 23 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون”.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسليم المعتقل السعودي مع المضبوطات إلى الدائرة العدلية والقانونية في المطار.

وكانت قوى الأمن اللبنانية قد أعلنت في نيسان الماضي ضبط ما يزيد على 800 ألف حبة كبتاغون قيمتها نحو 21 مليون دولار.