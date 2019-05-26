4 اصابات بحادث تصادم بين مركبتين احترقت احداهما في مأدبا

اصيب اربعة اشخاص اثر حادث تصادم وقع اليوم الاحد، بين مركبتين اشتعلت احداهما بالكامل بمنطقة ام العمد في محافظة مأدبا، وفق ما أفاد الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مأدبا قد تعاملت صباح اليوم الاحد، مع حادث تصادم نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم وإصابة واحدة بحروق بسيطة في الجسم نتيجة اشتعال احدى مركبتي الحادث، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى عدد من الأشجار الموجودة بجانب الطريق .

وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق المركبة والأشجار ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، مبينا ان حالة ثلاثة من المصابين متوسطة، وواحدة بالغة .