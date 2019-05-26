ياسمين الخطيب تعلن ان زواجها من خالد يوسف “لعنة” تطاردها

قالت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن الصورة التي تم تسريبها لها مع المخرج خالد يوسف كانت في حفل رأس السنة، وتم التقاطها عن طريق نجل المخرج خالد يوسف، وذلك خلال رحلة عائلية في الجونة، مطلع عام 2017، مؤكدة أنه من الممكن أن تكون صورتهما تم تسريبها من خلاله.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن زواجها من المخرج خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، ومرحلة من حياتها لا تعتز أو تتشرف بها، لافتة إلى أنها أغلقت هذه الصفحة منذ عامين وواصلت حياتها.

وتابعت: “زواجنا انتهى في 2017، واحنا النهاردة في 2019، وأنا سيدة لا ينقصني المكانة الاجتماعية أو الأدبية، وأشرف بالانتماء لواحدة من أعرق عائلات مصر، ولا تنقصني الشهرة ولا النجومية”، مضيفة: “ماذا ينقصني من شهرة أو نجومية لإعلان زواجي من رجل انتهت علاقتنا منذ عامين؟”.

وكانت ياسمين الخطيب قد نشرت في وقت سابق عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، صورا جديدة مع المخرج خالد يوسف بعد حالة الجدل التي أثارتها بالصورة التي تداولها مستخدمو التواصل الاجتماعي لهما معًا منذ ساعات.

وعلقت ياسمين على الصور قائلة «مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها».