رجاء الجداوي.. حسناء الزمن الجميل تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

تعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، لوعكة صحية مفاجِئة خلال الساعات الماضية، نقلت على إثرها إلى أحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وفقًا لمواقع محلية.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح صحفي، إن الجداوي تعرضت لارتفاع في ضغط الدم، تطلَّب نقلها للمستشفى.

وطمأنت عنبر، محبي الفنانة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين من الراحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها.

يذكر أن الفنانة القديرة عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.

وتستعد الجداوي لتصوير مسلسل ”عاوزة ورد يا إبراهيم“ بعد السباق الرمضاني مباشرة، ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، وفاء عامر، إيناس كامل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد حسن.

والجداوي تعتبر من أقدم الفنانات العربيات إلى جانب الفنانة نادية الجندي، إذ كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا، وشاركت في عشرات الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.