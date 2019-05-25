نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور جدة للاستئناس باراء ابن سلمان "النيّرة"حول التعامل مع "قوى الحرية والتغيير"
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جرينتش+2 11:01
لردع العدوان الإيراني.. تزويد الاردن والامارات والسعودية بصفقة سلاح امريكية بثمانية مليارات دولار

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